RedMagic Gaming Tablet 3 Pro（日本名: REDMAGIC Astra）は、Snapdragon 8 Eliteチップを搭載したコンパクトで高性能なタブレットです。現在、その後継モデルとして「RedMagic Gaming Tablet 5 Pro」が登場するとの噂が飛び交っています。 信頼性の高いリーカー・Digital Chat Station氏によると、この新型タブレットは、解像度2400×1504の9インチ有機ELパネルを搭載するとのこと。リフレッシュレートは前モデルの165Hzか