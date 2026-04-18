RedMagic Gaming Tablet 3 Pro（日本名: REDMAGIC Astra）は、Snapdragon 8 Eliteチップを搭載したコンパクトで高性能なタブレットです。現在、その後継モデルとして「RedMagic Gaming Tablet 5 Pro」が登場するとの噂が飛び交っています。

信頼性の高いリーカー・Digital Chat Station氏によると、この新型タブレットは、解像度2400×1504の9インチ有機ELパネルを搭載するとのこと。リフレッシュレートは前モデルの165Hzから185Hzに向上し、バッテリー容量も現行の8200mAhを超える8300mAh以上になると予想されています。

また、本機にはクアルコムの最新フラッグシップ向けチップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」が採用されると伝えられています。これはLenovo Legion Tab Gen 5にも搭載されている強力なプロセッサです。

注目すべきは、本機に液冷システムが搭載される点です。RedMagicはフラッグシップ・スマートフォンの「RedMagic 11 Pro」にも同様のシステムを採用しており、高性能チップの発熱を抑えることで、そのポテンシャルを最大限に引き出せる可能性があります。

メモリとストレージの構成は、12GB／256GB、16GB／512GB、16GB／1TB、そして24GB／1TBの4種類が用意される見通しです。

さらに同氏は、本機が同ブランドの特徴である透明デザインやRGBライティングを採用する可能性についても言及。ゲーミングPCのように、本体が鮮やかに光るデザインとなりそうです。

流出したカラーバリエーションには「Tritium Transparent Silver Wing」「Tritium Transparent Dark Night」「Gold Legend」が含まれています。発売日についての公式発表はまだありませんが、中国国内ではすでに予約受付が開始されています。

現時点で価格は明らかになっていませんが、現行モデルが約8万8000円（税込）〜であることや最近のメモリ高騰を踏まえると、次期モデルは10万円以上となる可能性がありそうです。

Source: Weibo

Via: Notebookcheck

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