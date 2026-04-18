退職後、会社の健康保険から国民健康保険へ切り替えた際に、思っていた以上の保険料に驚く方は少なくありません。特に家族がいる場合、その負担はさらに大きく感じられます。今回のように家族3人で月額5万8000円という金額を見ると、「この支払いがずっと続くのか」と不安になるのは当然です。 本記事では、国民健康保険料の仕組みや今後の支払いの見通し、負担を軽減する方法について分かりやすく解説します。 国