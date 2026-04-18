退職後すぐ国保に加入。家族3人で5万8000円でした…。この金額の支払いは毎月続くのでしょうか？

国民健康保険料は毎月同じ金額なのか

国民健康保険料は基本的に年単位で計算され、その総額を月ごとに分割して支払う仕組みになっています。そのため、一度決定された保険料は、その年度内であれば原則として毎月同じ金額を支払うことになります。今回の5万8000円という金額も、年間保険料をもとに割り出されたものであり、特別な事情がない限り毎月同額が続くと考えてよいでしょう。

ただし、これはあくまで「その年度内」の話です。翌年度になると前年の所得を基に再計算されるため、金額が大きく変わる可能性があります。



なぜこんなに高くなるのか

退職直後に国民健康保険へ加入すると、保険料が高く感じられる理由はいくつかあります。最も大きな要因は「前年の所得」です。会社員として働いていた最後の年の収入が基準になるため、退職して収入が減っていても、その影響はすぐには反映されません。

さらに、国民健康保険には会社のような「事業主負担」がないため、保険料は全額自己負担になります。これも負担感が大きくなる理由の一つです。



翌年以降は安くなる可能性がある

退職後しばらくして収入が減少した場合、翌年度の保険料は下がる可能性があります。これは、計算の基準となる所得が減るためです。特に無収入や低収入の期間が続く場合は、保険料が大幅に軽減されることもあります。

また、自治体によっては所得が一定以下の場合に軽減制度が適用されることもあります。これにより、均等割や平等割が減額されるケースもあるため、翌年の負担は軽くなる可能性が高いと言えます。



保険料を抑えるための選択肢

国民健康保険以外にも選択肢があります。代表的なのが「任意継続被保険者制度」です。これは退職前の健康保険を最長2年間継続できる制度で、条件によっては国保よりも安くなる場合があります。

また、家族の扶養に入れる場合は、保険料の負担を大きく減らせる可能性があります。配偶者の収入や勤務先の条件によっては、こちらの方が有利になることもあります。



支払いが厳しい場合の対処法

保険料の支払いが難しい場合は、早めに自治体へ相談することが重要です。減免制度や分割納付の相談に応じてもらえることがあります。放置してしまうと延滞金が発生したり、最悪の場合は保険証が使えなくなったりすることもあるため注意が必要です。

自治体ごとに対応は異なりますが、事情を説明すれば柔軟に対応してくれるケースも多いため、一人で悩まず相談することが大切です。



まとめ

家族3人で5万8000円という国民健康保険料は決して珍しい金額ではなく、前年の所得に基づいて算出された結果です。この金額は基本的に年度内は毎月続きますが、翌年以降は収入状況に応じて変動します。

負担が大きいと感じた場合は、制度の見直しや自治体への相談を行うことで、支払いを軽減できる可能性があります。状況に応じて最適な選択をすることが重要です。



出典

さいたま市 国民健康保険税の計算

全国健康保険協会 退職後の健康保険について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー