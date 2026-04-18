STU48の石田千穂（24）が、卒業記念写真集『天職』のデジタル版を22日に発売する。紙版と同日リリースとなる。【別カット】綺麗すぎ…！スレンダーな太ももラインを披露した石田千穂2017年の加入以来、1期生としてグループをけん引してきた石田にとって通算3冊目となる今作は、シンガポールのリゾート地で撮影。開放的なロケーションの中、ランジェリーやビキニ姿に加え、これまでで最も大人びた表現にも挑戦し、新たな一面を