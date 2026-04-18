STU48石田千穂、卒業記念写真集で大胆＆開放的に “史上最高の大人カット”披露
STU48の石田千穂（24）が、卒業記念写真集『天職』のデジタル版を22日に発売する。紙版と同日リリースとなる。
【別カット】綺麗すぎ…！スレンダーな太ももラインを披露した石田千穂
2017年の加入以来、1期生としてグループをけん引してきた石田にとって通算3冊目となる今作は、シンガポールのリゾート地で撮影。開放的なロケーションの中、ランジェリーやビキニ姿に加え、これまでで最も大人びた表現にも挑戦し、新たな一面を打ち出している。
先行カットでは、艶やかさとナチュラルな魅力が共存するビジュアルが公開され、“オトナSEXY”な新境地を印象づける仕上がりとなっている。
石田は「シンガポールでおいしいご飯をたくさん食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました」とコメント。「15歳で活動を始めた頃と比べると本当にお姉さんになりました」と振り返り、「とっても特別で大切な1冊」と作品への思いを語った。
石田は2002年3月17日生まれ、広島県出身。STU48のデビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回つとめるなど常にグループをけん引してきた人気メンバー。ソロ活動では俳優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げている。また人気YouTubeコンテンツ「THE FIRST TAKE」でソロ歌唱にも挑戦するなど人気急上昇中。
【別カット】綺麗すぎ…！スレンダーな太ももラインを披露した石田千穂
2017年の加入以来、1期生としてグループをけん引してきた石田にとって通算3冊目となる今作は、シンガポールのリゾート地で撮影。開放的なロケーションの中、ランジェリーやビキニ姿に加え、これまでで最も大人びた表現にも挑戦し、新たな一面を打ち出している。
石田は「シンガポールでおいしいご飯をたくさん食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました」とコメント。「15歳で活動を始めた頃と比べると本当にお姉さんになりました」と振り返り、「とっても特別で大切な1冊」と作品への思いを語った。
石田は2002年3月17日生まれ、広島県出身。STU48のデビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回つとめるなど常にグループをけん引してきた人気メンバー。ソロ活動では俳優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げている。また人気YouTubeコンテンツ「THE FIRST TAKE」でソロ歌唱にも挑戦するなど人気急上昇中。