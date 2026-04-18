映像の印象を決定づける「光」を設計する照明技師としてキャリアを重ねてきた宗賢次郎さん。近年は、画全体の設計を担う撮影監督としても活動の幅を広げ、映画「ゴールド・ボーイ」（2024年）や「遠い山なみの光」（2025年）、「#拡散」（2026年）などでその手腕を発揮してきた。【写真で見る】ドラマ『田鎖ブラザーズ』に撮影監督として参加した宗賢次郎さんがこだわった画作りとは――照明技師が光の配置や色、強さを緻密に組み