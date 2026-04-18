ボクシングの英興行大手マッチルームは17日（日本時間18日）、WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が6月13日（同14日）に米アリゾナ州グレンデールでWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（29＝米国、19勝11KO1敗1分け）に挑戦すると発表した。元IBF・WBO統一世界フライ級王者のロドリゲスにとっては3階級制覇への挑戦となる。現時点でWBAのバン