AIが膨大なデータを分析し、最適解を導き出す時代。そんな時代でも最後にものを言うのは人間の「センス」だとメジャーリーガーの菊池雄星選手は語る。データでは測れない心の動きや直感をどう磨くのか、AI時代に求められる感性の重要性を考える。※本稿は、メジャーリーガーの菊池雄星『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。ビジネスも野球もAIの登場で様変わりした昨今、AIの登場