AIが膨大なデータを分析し、最適解を導き出す時代。そんな時代でも最後にものを言うのは人間の「センス」だとメジャーリーガーの菊池雄星選手は語る。データでは測れない心の動きや直感をどう磨くのか、AI時代に求められる感性の重要性を考える。※本稿は、メジャーリーガーの菊池雄星『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

ビジネスも野球も

AIの登場で様変わりした

昨今、AIの登場により、知識をつけることよりも、センスを磨くことが、これからを生きるために大切だと言われるようになりました。これはなにもビジネスの世界に限った話ではなく、僕が身を置く野球の世界でも、同じことが言えると感じています。

一昔前であれば、球速を上げるためのピッチングフォームや、打球を遠くに飛ばすためのバッティングフォームは、名指導者のみが持つ「秘伝のタレ」のようなものでした。僕がプロの世界に入ったのは「目で見て盗め」という時代で、先輩から技術を教えてもらうことなど簡単にはできませんでした。

しかし今や、それらは科学的に解明され、SNS上や動画サイトで知れ渡り、いわば「解」を誰もが知っている時代になりました。対戦相手のデータ分析にしても同様です。かつてはスコアラーが目を皿のようにして打者のスイングを見ながら苦手なコースや球種を探っていましたが、今ではAIが瞬時に膨大なデータを解析し、苦手なゾーンを数値化してくれます。

現在では、投手Aが打者Bに特定のボールを投げたときの打率やホームランになる確率まで、AIは導き出します。そして監督は、その数値と睨み合いながら采配を振るのです。

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