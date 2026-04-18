米大リーグ、エンゼルスは17日、中心選手として長く活躍し、2002年のワールドシリーズ制覇に貢献したギャレット・アンダーソンさんが死去したと発表した。53歳。死因は明らかにされていない。アンダーソンさんは1994年にメジャーデビューし、出場試合数や安打数などで球団記録を樹立。ブレーブスやドジャースにも在籍したメジャー17年間で通算2228試合に出場し、打率2割9分3厘、2529安打、287本塁打、1365打点だった。（共同）