土曜の夜、私たちの心をふわりと包み込むような温かい物語が幕を開けた。ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）だ。子どもたちと同じ目線で話をするフリースクールの教室長・浮田タツキ（町田啓太）の姿は、令和時代の新たなヒーロー像の誕生を予感させる。 参考：『タツキ先生は甘すぎる！』は子どもたちに本気で寄り添うドラマを彩る町田啓太の安心感 物語の舞台は、学校に行くかわ