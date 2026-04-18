第一生命保険は２０３０年度までの５年間で、ＡＩ（人工知能）開発などのデジタル分野に総額４０００億円規模を投資する方針を固めた。営業職員の後方支援やリスク評価作業をＡＩに補助させることで、業務の効率化を図る。今後の追加投資も検討する。ＡＩの主な活用先は、顧客の健康状態を把握する診断書や入院証明書などを読み取り、保険加入の可否判断や保険金支払いの査定を手助けする「アンダーライティング」と呼ばれる業