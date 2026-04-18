初の地上波レギュラー冠番組『IMP.の「できません」は言いません』（TBS系）が4月18日よりスタートするなど、デビュー3周年を前にその勢いを加速させるIMP.。4月13日にリリースされた5th single「INVADER」は攻めた曲調と中毒性のあるサビが印象的な、IMP.らしさがあふれつつも新たな魅力の詰まった1曲だ。全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」も無事完走し、さらなる高