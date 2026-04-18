神戸市内でACLEの一戦をパブリックビューイングヴィッセル神戸は現地時間4月16日にAFCアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でカタールのアル・サッドと対戦し、PK戦の末に勝利してベスト4進出を決めた。試合は日本時間深夜に行われたが、勝利を信じてパブリックビューイング会場に集まったサポーターたちは歓喜に沸いた。サウジアラビアのジェッダで行われた一戦。神戸は前半6分に先制を許すなど常に先行を許す