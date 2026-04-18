将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグ紅組が4月17日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永世王位資格保持者の羽生善治九段（55）が佐々木大地七段（30）に104手で勝利した。藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う王位リーグで、羽生九段は紅組での成績を3勝1敗とし、前期挑戦者の永瀬拓矢九段（33）と並んで首位タイに浮上。紅組優勝へ大きく前進した。【映像】羽生九段が挑戦