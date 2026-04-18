りくりゅうの引退表明に世界から惜別の声が届いている(C)Getty Imaesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアの金メダリスト“りくりゅう“こと三浦璃来、木原龍一が4月17日にSNSを更新し、ともに今季限りで現役を引退することを報告した。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック連名で投稿したSNSのメッセージで、木原と三浦は引退の報告とともに、今後についてのプランも明か