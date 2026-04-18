「最も愛されたペアの1つを失う」引退表明の“りくりゅう”にイタリアからも惜別の声「次の時代への橋渡しに」

りくりゅうの引退表明に世界から惜別の声が届いている(C)Getty Imaes

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアの金メダリスト“りくりゅう“こと三浦璃来、木原龍一が4月17日にSNSを更新し、ともに今季限りで現役を引退することを報告した。

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連名で投稿したSNSのメッセージで、木原と三浦は引退の報告とともに、今後についてのプランも明かしており、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」などと綴っている。

2019年にペアを結成し、2022年北京五輪では団体で銀メダルを獲得。今年2月のミラノ・コルティナ五輪は団体で銀メダルとともに、悲願となる個人での金メダルを獲得した。“りくりゅう”の愛称は日本のみならず一躍、世界中にも広まることとなり、今回の引退発表も海外で大きく報じられている。

イタリアメディア『Notizie.it』では、17日の引退報告を受け、「日本フィギュアスケート界は、最も愛されたペアの1つを失うことになる。リク・ミウラとリュウイチ・キハラは、自身のSNSで長文のメッセージを投稿し、現役引退を公表した」などと伝えた。