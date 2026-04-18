愛知県を中心とした東海エリアで大定番のハンバーグといえば「ステーキのあさくま」です。「マツコの知らない世界」でも絶賛されていたコーンスープを筆頭に、牛100%ハンバーグ、種類が豊富すぎてもはや主役ともいえるサラダバーなど太っ腹な特徴がすごいお店! 東海エリア以外にも店舗があると知り訪れてみました。「ステーキのあさくま」に行ってきました○メニューを見ているだけでも怖いほど太っ腹「ステーキのあさくま」は1948