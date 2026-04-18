あなたはどんな意味かわかりますか？突然ですが、「のれんに腕押し」はどんな意味かわかりますか？気になる正解は…「いくら働きかけても手応えや張り合いがない様」という意味です。「彼に遅刻癖を直すよういくら注意しても、のれんに腕押しだよ。」「部下にアドバイスをしたが、のれんに腕押しで全く響いていない。」というような形で使われます。次のクイズもお楽しみに！【難解略語】「原発」が何の略か分かりますか？答えら