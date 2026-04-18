突然ですが、「Apr.」の正式名称知っていますか？とある英単語の頭文字です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「April（4月）」でした！Apr.とは、英語の月名である「April（4月）」を省略した表記です。英語では、月の名前を短く表す際に最初の数文字を取り、ピリオド（.）を付けて略語とすることが一般的です。このような月の略記は、カレンダーやスケジュール帳、ビジネス文書、新聞、論文など、限られたスペースで