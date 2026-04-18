2021年にスタートし、今年1月5日から浮体式風車8基を運用して商用発電（実際に電力を供給する発電）が始まった「五島洋上ウィンドファーム」。戸田建設が五島列島の地元自治体・地元企業・漁業関係者のみなさんとタッグを組んで進めてきた“実践的な大規模プロジェクト”である、その洋上ウィンドファームを実際に間近で見学してきた模様をお伝えした前編に引き続き、後編では五島列島のサステナビリティに関する話題をいくつかお