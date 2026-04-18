■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続伸、1ヵ月半ぶり最高値更新 2.中東紛争前の水準回復、和平期待でリスクオン 3.米国株の上昇加速、ハイテク株が力強い動き 4.国内AI・半導体株も買われる、全体押し上げ 5.台湾TSMC好決算、株高の一段の追い風に ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1551円(2.7％)高の5万8475円と、2週連続で上昇した。 今週は中東和平への実現期待が高ま