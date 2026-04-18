実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #3』が4月17日に配信された。番組では「英語学習の必要性」について議論された。【映像】中田敦彦が英語事情を明かした瞬間（実際の様子）2歳からインターナショナルスクールに通い、16歳で起業した株式会社Zero Grid代表取締役 村上晃太郎氏は「僕は小学校からずっと英語の海外コンテンツしか見てこなかった。日本に