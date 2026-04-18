現地時間18日、19日（日本時間19日、20日）にラスベガスで開催される世界最大のプロレス団体WWE最大の祭典「レッスルマニア42」を控え、現地時間16日〜20日の日程で『WWE WORLD at Wrestle Mania42』が開催されている。現時点で今回の祭典には日本人スーパースターは名を連ねていないが、連日多くのユニバースが訪れる会場で一組の日本人親子を発見、話を聞いた。【映像】ASUKAとカイリがレッスルマニア出場？“気になる”発言を