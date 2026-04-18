３人組ロックバンド「ＴＨＥＡＬＦＥＥ」高見沢俊彦の最新姿にフォロワーが沸いた。１８日までに日本のロックバンド史上初のライブ通算３０００公演を迎える「ＴＨＥＡＬＦＥＥ」。実はこの日は高見沢の７２歳誕生日でもある。バンドの公式ＳＮＳでは「本日、高見沢さん７２歳のお誕生日を迎えましたあっ！という間に坂崎先輩に追いつき、束の間の先輩後輩期間がおわりましたーｗ」と、一足早く１５日に７２歳の誕生日