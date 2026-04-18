３人組ロックバンド「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」高見沢俊彦の最新姿にフォロワーが沸いた。

１８日までに日本のロックバンド史上初のライブ通算３０００公演を迎える「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」。実はこの日は高見沢の７２歳誕生日でもある。

バンドの公式ＳＮＳでは「本日、高見沢さん７２歳のお誕生日を迎えました あっ！という間に坂崎先輩に追いつき、束の間の先輩後輩期間がおわりましたーｗ」と、一足早く１５日に７２歳の誕生日を迎えた坂崎幸之助にふれて報告。

「東京ガーデンシアターにて７２歳となった高見沢さんの初ライブです そして、通算３０００本目のライブ！！⁡無事にこの日を迎えることが出来ます これもひとえに、いつも応援してくださるＡＬＦＥＥを見つけてくださった皆様のおかげです ありがとうございます」と節目に感謝した。

そして公開されたのは、華やかなステージ衣装でギターを持った高見沢のビジュアル。ロングヘヤはツヤツヤで、お肌もツルツルだ。

ネット上では「高見沢さん、７２…７２歳？！！！おめでとうございます！！！」「奇跡の７２歳」「こんな７２歳いないですよねー！！」「７２歳と思えない」「全然７２に見えないし、反則〜」「７２歳であの歌声は凄いです」「７２歳（本当に信じられない）」と衝撃。

「いつまでも素敵な王子様」「ホントに何歳になっても全然変わらない素敵な高見沢さん」「いつまでも美しく健やかなタカミーでいてください」「大好きすぎてなにも言葉が出てきません これからも大好きです」「７２歳が信じられないくらいすごく元気で綺麗でかっこよくて、そして真っ直ぐで聡明で最高の推しです」などの声も寄せられた。