STU48の中村舞の1st写真集『嫌いの反対』のデジタル版がリリースされ、あわせて2nd写真集の発売が8月27日に決定した。デジタル版には紙版未収録のアザーカット42ページが追加されており、新たな表情を楽しめる内容となっている。【別カット】ドキドキ…物憂げな表情の中村舞同作は2024年8月27日に発売された1st写真集をベースにした特別版。既存カットに加え、未公開写真が多数収録され、紙版とは異なる魅力を打ち出している。