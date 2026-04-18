今日18日(土)と明日19日(日)は、最高気温が25℃以上の夏日になる所もありそうです。特に明日19日(日)は関東甲信の広い範囲で夏日になるため、暑さ対策が欠かせないでしょう。土日は最高気温25℃以上の所もこの土日は近畿から東北南部にかけては、高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。たっぷりの日差しと南から流れ込む、この時期としては暖かい空気によって、暑いくらいの気温になる所もあるでしょう。今日18日(土)は、九州から