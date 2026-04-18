あす4月19日（日）よる10時30分より第2話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第2話の見どころを一足早くご紹介！韓国有数の財閥の養子にして後継者だったキム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）の死後、信じていた養兄・ヒスン（キム・ドワン）と養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に裏切られ、「ファングムホテルグル