「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）広島が本拠地で敗れて借金は再び「３」に。昨季からのＤｅＮＡ戦は６連敗となった。１−１の六回から登板した２番手・島内颯太郎投手が誤算。２死二、三塁から投手・平良に四球を与えて満塁のピンチを背負うと勝ち越しの２点適時打を献上。七回には森浦大輔投手も適時打を浴びた。得点は二回、佐々木泰内野手の一時同点適時打のみ。八回の守備からは持丸泰輝捕手が２０２