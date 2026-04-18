駒澤大学の“三冠世代”が今年3月に卒業。今年の箱根駅伝10区で区間新記録を出した佐藤圭汰選手が新たな場所での活躍を誓いました。3月23日、駒澤大学陸上競技部の卒部式が行われ、佐藤選手や山川拓馬選手、伊藤蒼唯選手ら大学陸上界を盛り上げた面々が出席。普段の練習着やユニホームとは違いスーツ姿で笑顔の卒業となりました。今年の箱根駅伝では3区を走った帰山侑大選手は、新主将となる村上響選手と2ショット写真を撮ると、村