りくりゅうペアは次なるステージへと向かう(C)Getty Images黄金ペアが決断を下した。4月17日、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、インスタグラムを更新。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と現役引退を発表した。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅう