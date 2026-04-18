引退りくりゅうを「世界は恋しく思うだろう」国際スケート連盟、五輪公式が惜別 逆転金は「心を打たれた」
りくりゅうペアは次なるステージへと向かう(C)Getty Images
黄金ペアが決断を下した。
4月17日、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、インスタグラムを更新。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と現役引退を発表した。
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二人と言えば、やはりミラノ・コルティナ冬季五輪での逆転金メダルが記憶に新しい。ショートプログラム（SP）では、73.11点の5位発進と大きく出遅れたものの、翌日のフリースケーティング（FS）で世界歴代最高となる158.13点をマーク。合計231.24点で表彰台の頂点に立った。
今回の引退発表で“りくりゅう”は、日本語、英語のインスタグラム投稿をシェアしており、海外からも惜別のメッセージが続々。その中で五輪公式アカウントは、「ありがとう！️」と泣き顔とハートの絵文字を添え、「次章でのご活躍を心からお祈りしています！輝き続けてください」と返信を寄せている。
また、国際スケート連盟の公式インスタグラムは、「世界があなたたちを恋しく思うだろう」と投稿。その後は、日本語で五輪の逆転金メダルを振り返り、「感動をありがとう」「最後まで諦めずに戦うりくりゅうの姿に 世界中の人々が心打たれました」と愛ある言葉を投げかけていた。
次なるステージへと向かう二人。その新たな挑戦からも目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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