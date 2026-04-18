ロッテ時代からスプリットで異彩を放った佐々木(C)Getty Imagesどうすれば、改善できるのか。佐々木朗希（ドジャース）を巡る答えは、いまだに出ていない。ルーキーイヤーから暗中模索の日々が続いている。右肩のインピンジメント症候群にも悩まされた昨季は、チームとしても勝負所であった真夏にマイナー降格を経験。ピッチング・ディレクターであるロブ・ヒル氏との試みたフォーム改善の公開もあって秋口にメジャー再昇格を