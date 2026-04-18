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ＮＹ各市場５時台ダウ平均は８６９ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間16:02）（日本時間05:02） ダウ平均49447.92（+869.20+1.79%） ナスダック24468.48（+365.78+1.52%） CME日経平均先物59835（大証終比：+1035+1.73%） 欧州株式17日終値 英FT100 10667.63（+77.64+0.73%） 独DAX 24702.24（+547.77+2.27%） 仏CAC40 8425.13（+162.43+1.97%） 米国債利