ユーロドル今日の安値付ける＝NY為替 ホルムズ海峡の閉鎖解除を受けて一時ドル売りがついお真理1.1849ドルまで上昇したユーロドルは1.1769ドルまで下げ、東京市場からロンドン市場にかけての安値をわずかながら更新。 EURUSD 1.1769