「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）虎の「カイリキー」と「カビゴン」こと４、５番コンビが１点の遠い展開を切り裂いた。虎党の語り草となっている伝説の「バックスクリーン３連発」からちょうど４１年のこの日、聖地はポケモンに彩られた。記念すべき夜に“怪力”の４番と“目覚めた”５番によるミラクルが劇的勝利の序章を担った。再三好機をつくるも本塁が遠く、阪神の先発・村上が初回に失った１点が重くのしかか