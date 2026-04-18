前巨人２軍監督の桑田真澄氏（５８）が侍ジャパンＵ−１２の日本代表監督に就任することが１７日、ＮＰＢエンタープライズから発表された。８月９日から中国・杭州で開催される「第１２回ＢＦＡＵ１２アジア野球選手権」で指揮を執る。桑田氏は現役時代は巨人、パイレーツでプレー。２０２１年から巨人のコーチとなり、ファーム総監督、２軍監督を務め、今季からオイシックスのＣＢＯを務めている。「日本代表として国際大会