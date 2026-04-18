【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１７日、自身のＳＮＳへの投稿で、イランがホルムズ海峡の「開放」を宣言した後、海峡の安全確保などを念頭に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）から支援を打診されたものの、断ったと明らかにした。ＮＡＴＯへの不信感を強めている。トランプ氏は「ＮＡＴＯから電話があり、支援が必要か聞かれた」と投稿。「『石油を船に積み込みたいだけなら別だが、来なくていい』と彼らに伝えた