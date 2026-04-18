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ＮＹ各市場２時台ダウ平均は９６３ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間13:21）（日本時間02:21） ダウ平均49542.61（+963.89+1.98%） ナスダック24430.84（+328.14+1.36%） CME日経平均先物59880（大証終比：+1080+1.80%） 欧州株式17日GMT17:21 英FT100 10667.63（+77.64+0.73%） 独DAX 24702.24（+547.77+2.27%） 仏CAC40 8425.13（+162.43+1.97%