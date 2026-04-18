ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は９６３ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　49542.61（+963.89　+1.98%）
ナスダック　　　24430.84（+328.14　+1.36%）
CME日経平均先物　59880（大証終比：+1080　+1.80%）

欧州株式17日GMT17:21
英FT100　 10667.63（+77.64　+0.73%）
独DAX　 24702.24（+547.77　+2.27%）
仏CAC40　 8425.13（+162.43　+1.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.700（-0.074）
10年債　 　4.242（-0.069）
30年債　 　4.882（-0.051）
期待インフレ率　 　2.354（-0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.960（-0.072）
英　国　　4.762（-0.085）
カナダ　　3.447（-0.056）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝83.93（-10.76　-11.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4880.70（+72.40　+1.51%）

ビットコイン（ドル）
77302.00（+2062.20　+2.74%）
（円建・参考値）
1222万7630円（+326199　+2.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ