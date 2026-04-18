ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 49542.61（+963.89 +1.98%）
ナスダック 24430.84（+328.14 +1.36%）
CME日経平均先物 59880（大証終比：+1080 +1.80%）
欧州株式17日GMT17:21
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.700（-0.074）
10年債 4.242（-0.069）
30年債 4.882（-0.051）
期待インフレ率 2.354（-0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.447（-0.056）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝83.93（-10.76 -11.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4880.70（+72.40 +1.51%）
ビットコイン（ドル）
77302.00（+2062.20 +2.74%）
（円建・参考値）
1222万7630円（+326199 +2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 49542.61（+963.89 +1.98%）
ナスダック 24430.84（+328.14 +1.36%）
CME日経平均先物 59880（大証終比：+1080 +1.80%）
欧州株式17日GMT17:21
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.700（-0.074）
10年債 4.242（-0.069）
30年債 4.882（-0.051）
期待インフレ率 2.354（-0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.447（-0.056）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝83.93（-10.76 -11.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4880.70（+72.40 +1.51%）
ビットコイン（ドル）
77302.00（+2062.20 +2.74%）
（円建・参考値）
1222万7630円（+326199 +2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ