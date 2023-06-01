リンクをコピーする

ＮＹ各市場１時台ダウ平均は１１０３ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均49682.34（+1103.62+2.27%） ナスダック24481.20（+378.50+1.57%） CME日経平均先物59960（大証終比：+1160+1.94%） 欧州株式17日GMT16:04 英FT100 10667.63（+77.64+0.73%） 独DAX 24702.24（+547.77+2.27%） 仏CAC40 8425.13（+162.43+1.9