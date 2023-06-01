ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は１１０３ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　49682.34（+1103.62　+2.27%）
ナスダック　　　24481.20（+378.50　+1.57%）
CME日経平均先物　59960（大証終比：+1160　+1.94%）

欧州株式17日GMT16:04
英FT100　 10667.63（+77.64　+0.73%）
独DAX　 24702.24（+547.77　+2.27%）
仏CAC40　 8425.13（+162.43　+1.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.689（-0.084）
10年債　 　4.234（-0.077）
30年債　 　4.879（-0.054）
期待インフレ率　 　2.354（-0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.960（-0.072）
英　国　　4.762（-0.085）
カナダ　　3.440（-0.063）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝83.31（-11.38　-12.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4891.90（+83.60　+1.74%）

ビットコイン（ドル）
77963.00（+2723.20　+3.62%）
（円建・参考値）
1232万9069円（+430647　+3.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ