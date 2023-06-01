ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１１０３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１１０３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 49682.34（+1103.62 +2.27%）
ナスダック 24481.20（+378.50 +1.57%）
CME日経平均先物 59960（大証終比：+1160 +1.94%）
欧州株式17日GMT16:04
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.689（-0.084）
10年債 4.234（-0.077）
30年債 4.879（-0.054）
期待インフレ率 2.354（-0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.440（-0.063）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝83.31（-11.38 -12.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4891.90（+83.60 +1.74%）
ビットコイン（ドル）
77963.00（+2723.20 +3.62%）
（円建・参考値）
1232万9069円（+430647 +3.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 49682.34（+1103.62 +2.27%）
ナスダック 24481.20（+378.50 +1.57%）
CME日経平均先物 59960（大証終比：+1160 +1.94%）
欧州株式17日GMT16:04
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.689（-0.084）
10年債 4.234（-0.077）
30年債 4.879（-0.054）
期待インフレ率 2.354（-0.040）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.440（-0.063）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝83.31（-11.38 -12.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4891.90（+83.60 +1.74%）
ビットコイン（ドル）
77963.00（+2723.20 +3.62%）
（円建・参考値）
1232万9069円（+430647 +3.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ