ドル円は１５８円台を回復＝ＮＹ為替 ロンドン市場朝の１５９．５０円超えから、ホルムズ海峡の封鎖解除を受けて１５７．５９円まで下げたドル円は、安値から反発。１５８円台を付ける動きとなっている。週末を前にポジションの整理などが見られた。 USDJPY 157.98