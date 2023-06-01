枕崎市沖で4人が乗った漁船が転覆し、3人が救助、１人が行方不明 枕崎市沖で4人が乗った漁船が転覆し、3人が救助、１人が行方不明となっている事故の続報です。 捜索に当たっていた消防に、漁船から岩場に行方不明となっている乗組員らしき人がいるという情報が寄せられ、１７日夜、消防や海保のヘリコプターが現場を捜索しましたが発見できませんでした。 捜索は一旦打ち切られ、１８日に再開されることになりました