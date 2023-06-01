枕崎市沖で4人が乗った漁船が転覆し、3人が救助、１人が行方不明

枕崎市沖で4人が乗った漁船が転覆し、3人が救助、１人が行方不明となっている事故の続報です。

捜索に当たっていた消防に、漁船から岩場に行方不明となっている乗組員らしき人がいるという情報が寄せられ、１７日夜、消防や海保のヘリコプターが現場を捜索しましたが発見できませんでした。

捜索は一旦打ち切られ、１８日に再開されることになりました。

乗組員の信清優作さん（21）が行方不明に

鹿児島海上保安部によりますと１７日午前11時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で、「第十八幸丸」が転覆しているのが見つかりました。

乗組員4人のうち3人を救助。

乗組員の信清優作さん（21）が行方不明になっています。

海保や消防のほか、漁船などが捜索を続けています。

「転覆現場から数キロ西の海岸線に人がいる」

これまでに漁船の関係者から、「転覆現場から数キロ西の海岸線に人がいる」という情報が現地の消防に寄せられました。

浮きになる船の部材を持っていて、服装が信清さんに似ていたということです。

現場は岩場で、船が近づけないことから、目撃情報があった場所に消防隊員およそ10人が向かい、海保のヘリコプターも捜索にあたりましたが、１７日は発見には至らなかったということです。

１８日も、捜索を続けることにしています。

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