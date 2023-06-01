記事ポイント棗いつき初の全国流通2ndシングル「狐雨」が2026年5月20日に発売限定盤には描き下ろしミニキャラのアクリルキーホルダーが付属CD封入シリアルで公開録音イベント先行抽選に応募できる棗いつきさんの全国流通2ndシングル「狐雨」の発売が決まります。力強く芯のある歌声で人気を集める棗いつきさんの新作は、楽曲そのものの魅力に加えて、イベント参加や限定特典まで楽しみが広がる1枚です。作品を手にした瞬間から、音