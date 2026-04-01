特典まで心躍る新作体験！ 棗いつき「狐雨」

記事ポイント 棗いつき初の全国流通2ndシングル「狐雨」が2026年5月20日に発売限定盤には描き下ろしミニキャラのアクリルキーホルダーが付属CD封入シリアルで公開録音イベント先行抽選に応募できる 棗いつき初の全国流通2ndシングル「狐雨」が2026年5月20日に発売限定盤には描き下ろしミニキャラのアクリルキーホルダーが付属CD封入シリアルで公開録音イベント先行抽選に応募できる

棗いつきさんの全国流通2ndシングル「狐雨」の発売が決まります。

力強く芯のある歌声で人気を集める棗いつきさんの新作は、楽曲そのものの魅力に加えて、イベント参加や限定特典まで楽しみが広がる1枚です。

作品を手にした瞬間から、音楽を聴く時間もその先の体験も待ち遠しくなるリリースです。

棗いつき「狐雨」

リリース日：2026年5月20日（水）タイトル：棗いつき「狐雨」限定盤価格：3,300円（税込）通常盤価格：1,980円（税込）収録トラック数：全4トラック限定盤特典：描き下ろしミニキャラアクリルキーホルダー

表題曲「狐雨」とカップリング曲「ミッドナイト・スクワッド」に加え、それぞれのInstrumentalも収録されるため、棗いつきさんの歌声と楽曲そのものの世界観をじっくり味わえます。

1,980円の通常盤でも4トラックを楽しめる充実感があり、3,300円の限定盤では描き下ろしミニキャラのアクリルキーホルダーまで手に入るので、コレクション欲も自然と高まります。

リアルとバーチャルを行き来する棗いつきさんらしい存在感が詰まった1枚で、音楽ゲームや物語性のある楽曲が好きな人にも響くリリースです。

初回限定の楽しみ

封入特典：公開録音イベントチケット最速優先応募シリアルコード対象イベント開催日：2026年10月24日（土）会場：横浜YTJホール終了条件：予定数量に達し次第終了

初回生産分には、Webラジオ「棗いつきの書斎から」公開録音イベントのチケット最速優先応募シリアルコードが封入されます。

CDを買う楽しみが音源を聴く時間だけで終わらず、10月の特別な現地体験へつながるのが嬉しいポイントです。

数量限定なので、確実に狙いたい人ほど予約の早さが満足度を左右します。

店舗別でもらえる特典

アニメイト（通販含む）：L判ブロマイドAmazon.co.jp：メガジャケソフマップ・アニメガ：アクリルコースター（76mm）楽天ブックス：スマホサイズブロマイドゲーマーズ：56mm缶バッジ

どの店舗で予約するかによって特典の内容が変わるので、飾りたいのか、持ち歩きたいのか、推し活の楽しみ方に合わせて選べます。

76mmのアクリルコースターや56mm缶バッジは存在感があり、部屋に飾るだけでも発売日までの気分を盛り上げてくれます。

音楽作品に加えて手元に残る楽しみを選べるのは、ファンにとって見逃せない魅力です。

発売記念イベント

1回目日時：2026年6月14日（日）開場13:30 / 開演14:001回目会場：池袋PACKS1回目内容：トークショー＋特典お渡し会2回目日時：2026年6月14日（日）開場17:30 / 開演18:002回目会場：AKIHABARAゲーマーズ本店2回目内容：ミニライブ＋トークショー

発売記念イベントは同日に2回開催され、池袋ではトークショーと特典お渡し会、秋葉原ではミニライブとトークショーが楽しめます。

質問募集コーナーでは、棗いつきさん本人の言葉で答えを聞けるので、配信や楽曲を追いかけてきたファンほど距離の近さを感じられる時間になりそうです。

質問が読まれた人にはオリジナルステッカーのプレゼントもあり、参加そのものに小さなご褒美があるのも魅力です。

公開録音イベント

開催日：2026年10月24日（土）会場：横浜YTJホール1部：開場14:00 / 開演14:302部：開場17:30 / 開演18:00一般チケット：4,950円（税込）プレミアムチケット：8,250円（税込）CDシリアル先行抽選期間：2026年5月20日12:00〜6月3日23:59チケット先行抽選期間：2026年6月13日12:00〜6月27日23:59一般販売開始：2026年7月11日10:00〜

10月24日の公開録音イベントでは、1日で2部制の公演が行われ、一般チケットでもお見送り付きという特別感のある内容になっています。

8,250円のプレミアムチケットでは限定来場者特典も付くため、現地でしか味わえない思い出をしっかり残したい人には魅力的です。

1部と2部で異なる来場者特典が用意されるので、両方参加したくなる仕掛けまで含めて、ファン心をくすぐるイベントです。

音源を聴く楽しみと、イベントで会いに行く楽しみがひとつにつながるのが、今回のリリースの大きな魅力です。

店舗別特典や初回生産分の封入シリアルまでそろっているので、どこで買うか、どのイベントを狙うかを考える時間まで楽しくなります。

棗いつきさんの歌声を日常で味わいたい人にも、現地で特別な思い出を作りたい人にも注目の1枚です。

以上、棗いつき初の全国流通2ndシングル「狐雨」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「狐雨」はいつ発売されますか？

A. 発売日は2026年5月20日です。

通常盤は1,980円、限定盤は3,300円で、どちらも4トラックを収録しています。

限定盤には描き下ろしミニキャラのアクリルキーホルダーも付属します。

Q. 初回生産分の特典は何ですか？

A. 初回生産分には、2026年10月24日に横浜YTJホールで開催されるWebラジオ公開録音イベントのチケット最速優先応募シリアルコードが封入されます。

予定数量に達し次第終了なので早めの予約が安心です。

Q. リリースイベントではどんな内容が楽しめますか？

A. 2026年6月14日に池袋PACKSとAKIHABARAゲーマーズ本店で開催されます。

トークショーや特典お渡し会、ミニライブに加え、その場で募集した質問に棗いつきさんが答える企画も予定されています。

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