記事ポイント白石聖さんがひと足先に観覧し、大河ドラマの世界観をより深く味わえる特別展です。秀長ゆかりの茶入や書状など、物語の背景を実物の文化財からたどれます。一般2,000円で前期・後期の展示替えもあり、名古屋で何度も楽しみたくなる展覧会です。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の世界を、実際の文化財とともに味わえる特別展が名古屋で始まります。開幕に先立つ内覧会には、ドラマで直役を演じる白石聖さんも来場し、作品